Turismo 4.0, indagine Ircsia: Penisola Sorrentina “meta da sogno”

Lunedì 16 a Vico Equense saranno presentati i risultati dell’indagine “Tourist Satisfaction” effettuata nell’ambito del Progetto “Big Data e Tecnologie 4.0” commissionata dal Patto territoriale locale con l’obiettivo di trasformare la Penisola Sorrentina in una destinazione “Quality Committed”

di Redazione Cityweek

Sono oltre tre milioni i turisti che visitano ogni anno la Penisola Sorrentina con evidente soddisfazione tanto da eleggerla “meta da sogno” per le proprie vacanze, una “esperienza senz’altro da ripetere e da consigliare a parenti e amici”

E’ quanto emerge dall’indagine di “Tourist satisfaction” condotta dall’istituto Ircsia tra agosto e ottobre 2019, nell’ambito del progetto “Big data e tecnologie 4.0”, commissionata dal Patto territoriale locale e i cui risultati saranno presentati lunedì 16 dicembre a Vico Equense, presso la Sala delle colonne dell’Istituto della SS, Trrinità e Paradiso in via Filangieri nel corso dell’evento “Turismo 4.0, una nuova prospettiva per la Penisola Sorrentina”.

Scopo della ricerca, che ha preso le mosse proprio dall’enorme flusso di visitatori che giungono in costiera, è quello di mettere a punto la base informativa utile a sviluppare applicativi e soluzioni nell’ambito del turismo 4.0, attraverso modelli e tecnologie legati ai big data, in funzione di una maggiore conoscenza delle esigenze degli ospiti per i Comuni dell’area e gli operatori del settore dell’accoglienza.

L’obiettivo è quello di trasformare la Penisola Sorrentina in una destinazione “Quality Committed”, ovvero impegnata sulla qualità che proponga servizi basati sulle esigenze del turista ed in linea con i trend emergenti in termini di sostenibilità, esperienze enogastronomiche differenziate, e attenzione alla personalizzazione del servizio sulla base della diversa provenienza dei visitatori.

La “Tourist Satisfaction”, è la prima indagine che abbia riguardato non solo la città di Sorrento ma l’intera Penisola, per poter conoscere fabbisogni e soddisfazione dei turisti stanziali che dormono almeno una notte nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di Sorrento, Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Massa Lubrense. L’indagine ha coinvolto turisti italiani e stranieri (22% di italiani e 78% di stranieri provenienti soprattutto da Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada e diversi paesi extra-europei).

Dall’analisi dei dati raccolti è emerso che l’86% dei turisti che hanno visitato la Penisola Sorrentina si definisce soddisfatto o molto soddisfatto del proprio soggiorno. In particolare, l’immagine della località è molto apprezzata da quelli che hanno visitato la Penisola nel periodo agosto-ottobre 2019: di essi il 92% apprezza l’attenzione al benessere ed all’intrattenimento, ed il 93% circa gradisce la capacità di valorizzare le tipicità locali e il patrimonio naturale, culturale ed artistico dell’area.

Per quanto riguarda la qualità percepita dei diversi elementi dell’offerta turistica, il 95% dei turisti apprezza particolarmente gli “attributi fisici”, ovvero l’ambiente naturale, il paesaggio, i monumenti e i siti storico-culturali.

Ma anche l’offerta turistica in senso stretto ha ricevuto grandi apprezzamenti col 96% degli ospiti soddisfatti o molto soddisfatti con particolare attenzione alla qualità, all’estetica, al confort e alle dotazioni delle strutture alberghiere, extra-alberghiere e ristorative.

Nota dolente i trasporti e gli aspetti infrastrutturali come la viabilità che hanno incassato meno gradimenti: il 23% di insoddisfatti segnala l’inadeguatezza dei trasporti ferroviari (principalmente Circumvesuviana), il 31% di quelli via terra come gli autobus, e il 34% della viabilità e dei parcheggi, mentre sono buone le valutazioni dei trasporti via mare, dei taxi, e del trasporto privato.



Per quanto riguarda, poi l’utilizzo di app via smartphone durante la permanenza, è emerso che un turista su tre non le utilizza, mentre il 40% degli intervistati usa applicazioni per esperienze turistiche qualche volta, ed il 23,4% le utilizza spesso. Tra i servizi più utili usufruibili tramite app i turisti trovano particolarmente utili le informazioni sui trasporti, meglio se in tempo reale, la possibilità di lasciare e consultare recensioni, le informazioni sugli eventi e le guide interattive.

Ma ritorniamo all’appuntamento di lunedì, il cui inizio è previsto per le ore 17, al quale parteciperanno il sindaco del comune di Vico Equense, Andrea Buonocore a cui, da padrone di casa, toccheranno i saluti iniziali, poi il presidente del Patto Territoriale, Donato Aiello, che introdurrà il progetto e il professore Emerito della Federico II e presidente di Ircsia, Carlo Lauro il quale parlerà di “Big data e nuove tecnologie per trasformare la Penisola Sorrentina in una Destinazione Quality Committed”.

A seguire prenderanno la parola il Responsabile Market Research di Ircsia, Maurizio Lauro che si soffermerà sui risultati dell’indagine di “Tourist Satisfaction”, il sociologo e direttore scientifico “Media Duemila” professore, Derrik de Kerckhove sulla “Felicità Urbana” e il direttore generale dell’Agenzia per il Turismo della Regione Campania, l’avvocato Luigi Raia cui saranno affidate le conclusioni dei lavori. Interverranno, infine, gli amministratori dei territori coinvolti dal progetto. Tutti, saranno moderati dal giornalista, Vincenzo Califano.