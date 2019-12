Casalnuovo di Napoli: ritornano i Mercatini del “Villaggio di Babbo Natale”, ed è boom di presenze.

Fino al 6 gennaio 2020 a Casalnuovo di Napoli si terrà la seconda edizione dei Mercatini nel Villaggio di Babbo Natale, proposta da Giovanni Nappi, dal sindacato SLI e dall’Associazione “Una Città Che…”.

di Redazione Cityweek

L’inaugurazione si è tenuta il 7 dicembre e in questi primi dodici giorni sono state oltre 10mila le presenze registrate.



Tante le casette di legno colorate e allestite con prodotti artigianali. Attrazione del Villaggio è la nuova casa di Babbo Natale, con 3 ambienti interni e gli Elfi pronti ad accogliere i bambini.



Dal 2 gennaio la casa di Babbo Natale sarà allestita per ospitare la Befana, che arriverà tra la notte del 5 e la mattina 6 gennaio.



Tutti i giorni ci sono spettacoli gratuiti del Circo del Villaggio (senza animali). Nel Villaggio, inoltre, è stata allestita anche una piccola mostra di arte presepiale a cura del maestro Gennaro Di Pinto.



Animazione per bambini e spettacoli sotto la nevicata del Villaggio.

Apertura tutti i giorni dalle 16.30 alle 22.00.

Domenica e festivi apertura mattutina.

L’ingresso è gratuito.



Indirizzo: Via Zi’ Carlo, Oratorio San Michele, Casalnuovo di Napoli, località Tavernanova.

Per info scrivere via mail all’indirizzo: unacittache@gmail.com