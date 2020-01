Maschere e carri allegorici: dal 15 febbraio “Carnival a Casalnuovo”

Casalnuovo di Napoli, prevista per il prossimo 15 febbraio l’inaugurazione della seconda edizione del “Carnival in Casalnuovo”, l’iniziativa carnevalesca della città di Casalnuovo, con “grandi carri allegorici” e sfilata in maschera.

di Redazione

Ad organizzare l’evento è l’Associazione “Una Città che…”, in collaborazione con l’Associazione “Il Salice Onlus”.



“Dopo aver replicato, con 30 giorni di iniziative, il successo del Villaggio di Babbo Natale, riproponiamo per il secondo anno di seguito quello che è diventato il carnevale di un’intera comunità. Le migliaia di persone che partecipano puntualmente alle nostre iniziative ci danno la forza di continuare in questo straordinario percorso di aggregazione. Lo facciamo per i nostri figli. Lasciatevi coinvolgere.”, queste le parole di Giovanni Nappi, presidente di “Una Città che…”.



L’edizione di quest’anno del “Carnival in Casalnuovo” prevede 5 uscite dei carri dal 15 febbraio al 25 febbraio.

I carri e i corsi mascherati usciranno nei due weekend e il martedì grasso. Nello specifico:

1. Sabato 15 febbraio – pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00 sfilata carri e corsi mascherati sul CORSO UMBERTO e Zona Centro (fino alla Botteghella)

2. Domenica 16 febbraio – mattina dalle 10.00 alle 13.30 sfilata carri e corsi mascherati su Via Nazionale delle Puglie e Zona Tavernanova

3. Sabato 22 febbraio – pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00 sfilata carri e corsi mascherati su zona Casarea

4. Domenica 23 febbraio – mattina dalle 10.00 alle 13.30 sfilata carri e corsi mascherati su zona Licignano – Talona – 219

5. Martedì 25 febbraio – mattina sfilata dalle 10.00 alle 13.30 carri e corsi mascherati sul Corso Umberto e zona Centro storico

6. Martedì 25 febbraio – pomeriggio dalle 17.00 con premiazione “Concorso maschere e Veglione di Carnevale”*

*spazio in via di definizione

Primo appuntamento, dunque, per sabato 15 febbraio dalle ore 16.00 sul Corso Umberto. Si partirà da via Benevento per percorrere le strade del centro fino alla sera.