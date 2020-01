Cinema, a Napoli rassegna al femminile con registe italiane e francesi

All’Institut francais venti film ogni lunedì da febbraio a luglio

di Roberto Scala

Venti film per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese, con proiezioni e incontri con le registe: è “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, la rassegna a cura di Antonella Di Nocera, direttrice del festival “Venezia a Napoli”. Il “cinema esteso” e del console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers, in collaborazione con Parallelo 41 e Grand Hotel Parker’s.

In programma ogni lunedì fino a luglio 2020 all’Institut Français Napoli in via Crispi, 86 (ingresso libero e film in lingua originale con sottotitoli), la rassegna prenderà il via lunedì 3 febbraio alle 20 con ospite la regista e sceneggiatrice Francesca Comencini per la proiezione di ‘Amori che non sanno stare al mondo’, film del 2017, che ha ottenuto tre candidature ai Nastri d’argento, sulla tormentata fine di una storia d’amore con protagonisti Lucia Mascino e Thomas Trabacchi.

Il secondo appuntamento, il 10 febbraio, è dedicato al cinema francese con la proiezione di ‘J’ai pas sommeil’ di Claire Denis (1993), un noir ispirato ad un fatto di cronaca: quello di Thierry Paulin arrestato nel 1987 per avere ucciso una serie di anziane signore a Parigi.

Antonietta De Lillo sarà protagonista il 17 febbraio per presentare ‘Il resto di niente’, film del 2004 con Maria de Medeiros, tratto dall’omonimo romanzo di Enzo Striano che racconta la vita della nobildonna Eleonora Pimentel Fonseca sullo sfondo della rivoluzione napoletana del 1799.

Un thriller sul mondo degli affari, ‘Nume’ro Une’ di Tonnie Marshall (2017), chiuderà il 24 febbraio il primo ciclo della rassegna.