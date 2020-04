EDITORIALE (di Gaetano Piscopo) Covid 19 tra giudizi discordanti e libertà di espressione: intanto la serrata continua

Abbiamo assistito inermi e impotenti a scontri tra ricercatori ed esperti sulla gestione della emergenza Covid 19 e sulla indicazione di cure e prevenzione. Alcune tesi hanno provato a dimostrare gli errori di approccio alle cure di emergenza e i ritardi nelle applicazioni di diverse metodologie terapeutiche, senza tuttavia avere il favore dell’attenzione mediatica che pure avrebbero meritato. Intanto il governo Conte declina le sue responsabilità politiche e lascia decidere i consulenti.

di Gaetano Piscopo

L’isolamento oltre a incidere sulle libertà dei cittadini ha anche messo in evidenza lacune e contraddizioni che hanno alimentato confusione e disorientamento. Il difficile compito di un giornale è quello di dare spazio anche a pareri discordanti e provare a verificarne l’essenza.

La libertà di stampa non impone la pubblicazione delle fonti, ma abbiamo verificato le diverse asserzioni di medici e ricercatori con articoli correlati che ci hanno fatto aprire un dibattito e permesso di avere diverse testimonianze.

La maggiore difficoltà che abbiamo riscontrato è stato il timore di alcuni medici di prima linea di palesarsi apertamente a sostegno di giudizi critici per l’evidente timore di esserne penalizzati. Come dire, essere intimoriti dal sottile ricatto di adesione al pensiero imposto dai sapienti consulenti governativi.

Certo per come è stata trattata la sanità negli ultimi decenni, per gli interessi evidenti che sono in ballo con le industrie farmaceutiche e quelle di tecnologie sanitarie e per come le competenze nella sanità sono state spesso sacrificate agli interessi delle spartizioni politiche siamo a dir poco giustificati nell’esprimere dubbi o perplessità su come sia stata condotta e gestita la fase emergenziale.

Abbiamo anche avuto testimonianze dirette di esperienze dall’estero del diverso approccio al trattamento terapeutico che sembrerebbero confermare la validità delle espressioni di dissenso che in Italia sono state ridicolizzate dai super esperti cooptati dal governo nel comitato scientifico.

L’atteggiamento arrogante e insopportabile del Burioni di turno ci ha ancor di più motivati ad approfondire le tematiche oggetto della polemica soprattutto a fronte dei diversi giudizi espressi sul virus nella fase preliminare e dei palesi conflitti di interesse che andrebbero giustificati.

La politica ha l’obbligo di tutelare la salute pubblica con azioni efficaci, tempestive e responsabili senza nascondersi dietro il paravento del parere di un comitato consultivo, soprattutto quando la dichiarazione dello “stato di emergenza”, con le misure di restrizioni delle libertà nel tentativo di arginare la diffusione pandemica, minano l’assetto economico e produttivo del Paese e generano seri problemi che avranno elevati costi in termini sociali e sanitari.

I provvedimenti adottati dal governo per il suggerimento del “comitato scientifico” non hanno sempre giovato alla salute fisica e psicologica della popolazione.

Anziani lasciati in solitudine nella propria abitazione, o relegati in strutture che sono divenute dei lazzareti, interventi e ricoveri ospedalieri per altre patologie in gran parte sospesi, attività riabilitative chiuse cosi come ambulatori medici e ogni altra attività connessa. Il tutto aggravato dalla comune paura, spesso giustificata, di recarsi in strutture sanitarie diventate fonte di contagio.

I protocolli terapeutici adottati inizialmente nelle strutture ospedaliere sono stati efficaci?

Quante persone sono morte per altre patologie a causa della sospensione per coronavirus di interventi e terapie non urgenti e quante ne avranno conseguenze per questo?

Perché non è stato dato maggiore supporto ai medici di basi lasciati soli e indifesi a far fronte all’emergenza virale e non è stata attuata nessuna forma di assistenza territoriale e domiciliare?

Quanti dei decessi registrati sono imputabili solo al Covid 19?

Quali sono le variazioni statistiche di questo periodo relative al totale dei morti rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti?

Il distanziamento sociale si poteva ottenere solo con la chiusura di tutte le attività?

Sono le domande più frequenti che tutti ci poniamo e il futuro sicuramente darà delle risposte, ma non potrà restituire il nostro tempo sospeso né risarcire chi, in questa contingenza, ha perso affetti, attività, stabilità economica faticosamente costruita in un’epoca di “globalizzazione” che l’Italia ha sempre dovuto affrontare con gli handicap del suo bilancio deficitario.

L’ennesima conferenza stampa del premier Conte dimostra come questo governo abbia totalmente delegato al comitato scientifico la decisione di tempi e modalità di riavvio della vita ordinaria dei cittadini.

La farsa continua nel vuoto di decisioni politiche realmente incidenti sul destino del Paese e non solo le opposizioni, ma anche chi dall’interno di questa alleanza ha più volte richiesto decisioni coraggiose, deve trarne le conclusioni.

Forse è proprio il momento di staccare la spina a questa maggioranza pensando ad un governo di salvezza nazionale. Per la ricostruzione del dopoguerra ci vogliono scelte e uomini eccezionali.

Non siamo affezionati alle “teorie complottistiche”, ma crediamo che l’informazione deve contribuire a ristabilire il giusto nesso tra causa ed effetto di un fenomeno così incidente sulla vita di tutti e laddove saranno dimostrati errori di valutazione e scelte improprie dovranno esserne individuati i responsabili anche se mai potranno pagare i danni irrisarcibili causati.