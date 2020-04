La pandemia spiegata da un patologo clinico: cronaca di un disastro annunciato

La ‘meritocrazia’ vuota di contenuti, strumento da tempo usato da tanti politici come parola chiave del ‘consenso’, è un pilastro di sabbia colpevole del disastro nazionale che ci pone al primo posto nel mondo nel rapporto abitanti/danni subiti. Migliaia di vite stroncate e condizioni socio–economiche in caduta libera in soli 60 giorni circa.

di Giuseppe Varriale*

La mia è l’analisi specialistica da Patologo Clinico di Medicina di Laboratorio ospedaliero, figura medica per sua natura multidisciplinare e pertanto oggi rara, di una “specie medica in via d’estinzione”.

L’evoluzione delle ipertecnologie e delle super–specializzazioni in campo medico offre oggi risorse diagnostico–terapeutiche innumerevoli e straordinarie, d’altro canto più si ramificano le propaggini scientifiche e più diventa difficile per il Clinico conservare la visione d’insieme del soggetto di studio: l’essere umano.

Osservata la grande contagiosità del Covid 19, gli altissimi tassi di letalità e mortalità superano qualsiasi pessimistica previsione.

Il colpevole ritardo d’informazioni veritiere provenienti dalla Cina ci ha spiazzati di fronte all’attacco di un virus sconosciuto dotato di una eccezionale contagiosità.

Sono comprensibili, pertanto, i primi errori di valutazione sia del governo che della comunità scientifica, nazionale ed internazionale, chiamata in soccorso per decisioni immediate nel momento di panico e confusione.

Noi italiani da sempre siamo fra i leader mondiali per tantissime capacità e genialità fra le quali brillano la ricerca scientifica e la gran parte dei campi della medicina assistenziale.

Allora perché proprio in Italia è avvenuto il maggior disastro di questa pandemia?

Da medico italiano subisco il dolore incurabile per lo smisurato prezzo pagato con la vita dei pazienti e dagli operatori sanitari al quale si aggiunge la profonda delusione e la rabbia per il fallimento epocale sia della classe dirigente che degli uomini di scienza che l’hanno consigliata.

Già a pochi giorni dall’inizio dei focolai lombardi i grandi medici italiani, quelli al capezzale, gli studiosi veri sul campo, hanno realizzato che la sindrome simil influenzale partiva dalle prime vie aeree (rino-faringite), progrediva in direzione tracheo-bronchiale (tracheo –bronchite) innescando progressivamente una anomala iperintensa cascata di mediatori flogistici tipicamente antivirali (specialmente citochine o interferone) con la conseguente necrosi massiva delle cellule infette, inizialmente della mucosa delle vie aeree poi degli alveoli polmonari (polmonite interstiziale) ed infine delle cellule endoteliali dell’immensa rete dei capillari polmonari (microangioite necrotica microembolica ed obliterante) con la progressiva sepsi che evolveva nel noto quadro di Coagulazione Intravasale Disseminata (CID) fino all’exitus.

Questa interpretazione patogenetica del quadro clinico collima con tutti i dati raccolti dai laboratori medici, citofluorimetrici, con le indagini autoptiche, citopatologiche e con la diagnostica per immagini.

Inoltre, è confermata dall’utilità terapeutica di notissimi farmaci quali anticitochine (usati per le patologie autoimmuni), antinfiammatori sterodei (cortisonici), chinolonici (usati anche in patologie infiammatorie e degenerative autoimmuni-previo monitoraggio cardiologico), anticoagulanti eparinici, sieri iperimmuni specifici.

A circa 10 giorni dall’incremento dei decessi…sapevamo già tutto quanto poteva bastare per prevenire, assistere, curare e guarire da questa terribile sciagura.

Perchè tutto questo sapere non è stato rapidamente messo in campo?

Molti medici e scienziati responsabili di posizioni di vertice sia nella sanità mondiale che nazionale hanno sottovalutato la portata dell’epidemia addirittura deridendo iniziative terapeutiche di eccellenze mediche presenti in tutte le “trincee” ospedaliere. In molti ospedali, al panico iniziale da contagio, alla carenza di DPI, di fondi, di personale, si è sommata la difficoltosa e confusa comunicazione fra i tanti super specialisti, ognuno concentrato a risolvere il quesito dalla propria prospettiva. I medici delle Direzioni sanitarie ospedaliere assaliti, ora per ora, da disposizioni difficilmente interpretabili e spesso contraddittorie, hanno moltiplicato il loro lavoro da burocrati sanitari. E’ mancato l’indispensabile supporto per i Clinici di corsia di una figura medica di collegamento e coordinamento multidisciplinare interdipartimentale che raccogliesse in tempo reale tutti gli aggiornamenti rispetto alla patogenesi ed alle terapie più utili.

Le cause delle “Caporetto” vanno sempre ricercate nel disfacimento delle “catene di comando” ed a nulla possono gli eroismi ed il sacrificio di chi è in trincea.

* Medico specialista in Patologia Clinica-Medicina di laboratorio-Coordinatore scientifico-Docente Formazione Obbligatoria ASL Napoli2 Nord