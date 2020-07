Webinar – Impresa 4.0, il nuovo credito d’imposta

Il Piano Transizione 4.0 e le agevolazioni fiscali per le imprese. Se ne parlerà il 28 luglio alle 16 nel corso del webinar che vedrà due speaker d’eccezione come Marco Calabrò, Dirigente Divisione IV – Politiche per l’innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi – della Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico e Edoardo Belli Contarini, avvocato e partner dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati.

Quali le attività ammissibili? Quali i soggetti che possono fruire delle agevolazioni? Queste le principali domande alle quali risponderanno i due illustri relatori.

L’evento è in programma live sulla pagina Facebook di Cityweek.