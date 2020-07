Transizione 4.0: martedì alle 16 il webinar

Il Piano Transizione 4.0 rappresenta idealmente la nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla sostenibilità. Una maggiore attenzione all’innovazione, agli investimenti green, alla creatività, al design ma anche alla formazione: questo il manifesto del Piano, che comporta un’iniezione di risorse per le imprese pari a circa 7 miliardi di euro.

Le principali azioni sono:

• Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Supporta e incentiva le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi

• Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design

Stimola la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di transizione digitale, nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.

• Credito d’imposta formazione 4.0

Stimola gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Marco Calabrò, Dirigente della Divisione Politiche per l’innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi della Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico

Edoardo Belli Contarini, avvocato e partner dello Studio Legale Tributario Fantozzi & Associati

Nel corso del webinar saranno illustrate le misure fiscali presenti nel Piano da parte di:I due relatori si soffermeranno sulle attività ammissibili e sui soggetti destinatari delle misure.



Un’occasione per imprese, commercialisti e addetti ai lavori!

